أحمد كامل يهنئ شقيقته على خطبتها (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة: هنأ المطرب الشاب أحمد كامل شقيقته إسراء على خطبتها، ناشرًا صورة تجمعهما عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام". علق كامل على الصورة: "مبروك يا حبيبتي وعقبال ما أشيل عيالك يا رب". يُذكر أن الفنان الشاب أحمد كامل حقق نجاحات كبيرة في الفترة الأخيرة وتصدر موقع "يوتيوب" في مصر أكثر من مرة بأغاني "مبقتش أخاف" "كانسر".

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