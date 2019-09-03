هذا ما قاله.. رسالة رومانسية من أحمد الشامي لزوجته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة: وجه الفنان أحمد الشامي رسالة رومانسية لزوجته، تعليقًا على صورة جمعتهما عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام". علق شامي على الصورة: "افتقدك كثيرًا، ربنا يخليكي ليا دايمًا". كان أحمد الشامي احتفل بعقد قرانه في 2015 في مسجد "الرحمن الرحيم"، في حضور عدد من أصدقائه المقربين على رأسهم اللاعب عماد متعب وزوجته يارا نعوم، ومحمد نور ونادر حمدي، وحسام حبيب، وأحمد عصام، ومحمد عطية.

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