عن تسريبات بنما.. 10 معلومات عن "The Laundromat" لميريل ستيريب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

أعلنت شبكة "نتفليكس" عن منافستها على جائزة الأسد الذهبي لمهرجان البندقية، بفيلم "The Laundromat"، من بطولة الفنانة ميريل ستيريب.

التقرير التالي يرصد 10 معلومات عن الفيلم:

- الفيلم مقتبس عن فضيحة تسريب بيانات المعاملات المالية الخارجية المعروفة باسم أوراق بنما، وتشتمل على تسريب ملايين الوثائق من شركة "موساك فونسيكا القانونية" في بنما في أبريل 2016.

- يشارك في بطولته إلى جانب ميريل ستريب، جاري أولدمان، أنطونيو بانديراس، شارون ستون، وجيمس كرومويل.

- كُتب الفيلم اقتباسًا عن رواية جاك برينستين، وكتب له السيناريو والحوار سكوت زد. بورنز، وهو من إخراج ستيفن سوديربرج.

- قصة الفيلم تحكي عن تدفق النظام الدوري المخفي تحت سطح التمويل العالمي، حيث يحمل تريليونات الدولارات من الإتجار بالمخدرات والتهرب من الضرائب والرشوة وغيرها من المؤسسات غير القانونية، وتحجب هذه الشبكة هويات الأفراد الذين يستفيدون من هذه الأنشطة، بمساعدة من المصرفيين والمحامين والمدققين الذين يتقاضون رواتبهم للنظر في الاتجاه الآخر.

إعلان الفيلم

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- عُرض الفيلم لأول مرة في مهرجان البندقية السينمائي الأحد.

- في الفيلم يتحدث أولدمان وبانديراس، اللذان يلعبان دوري المحاميين يورجن موساك ورامون فونيسكا، للمشاهدين مباشرة سردا للقصة من وجهة نظرهما، كما يراها صناع الفيلم، حيث يشرحان عالم الشركات الوهمية والحسابات الخارجية، وكيف تمر التعاملات المالية غير القانونية والفساد بالعديد من الدول كالصين والولايات المتحدة والمكسيك ودول الكاريبي.

- قالت الفنانة العالمية ميريل ستريب، في مؤتمر صحفي قبل عرض الفيلم: "إنها جريمة لا تمر دون ضحايا والكثير من ضحاياها صحفيين"، واستشهدت ستريب بالصحفية دافني كاروانا جاليتسيا التي اغتيلت خلال تحقيق استقصائي عن الفساد في مالطا.

- صرح ستيفن سودربرج مخرج الفيلم قائلاً: "كان قرارنا هو أن الكوميديا السوداء هي الفرصة المثلى لكي تظل القصة عالقة بأذهان المتفرجين كما تمنحنا الفرصة لاتخاذ تعقيدات هذا النوع من الأنشطة المالية على سبيل الدعابة".

- سيُعرض الفيلم تجاريا في الولايات المتحدة الأمريكية في 18 أكتوبر 2019.

- حصل الفيلم على تقييم 6.8 على موقع السينما الشهير "، وتبلغ مدته 96 دقيقة.

- يُذكر أن شبكة نتفليكس فازت بجائزة الأسد الذهبي في العام الماضي عن فيلم "روما". ​