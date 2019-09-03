إيمان العاصي بإطلالة كاجوال في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة: نشرت الفنانة إيمان العاصي صورًا، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها. ظهرت العاصي في الصور بإطلالة كاجوال، مرتديةً فستانًا باللون الرمادي، ونظارة شمسية. يذكر أن الفنانة إيمان العاصي انتهت مؤخرًا من تصوير دورها في مسلسل "مملكة إبليس" الذي تشارك في بطولته رانيا يوسف، وغادة عادل، وإخراج أحمد خالد موسى.

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