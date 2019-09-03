قبل عرضه.. جينيفر لوبيز تطرح البرومو الثاني لـ "hustlers"

طرحت الفنانة العالمية جينيفر لوبيز البرومو الثاني لفيلمها المقبل "hustlers"، عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".
وفيلم "hustlers"، من تأليف جيسيكا بريسلر،وإخراج لورين سكافاريا، وبطولة كل من كونستانس وو، جينيفر لوبيز، جوليا ستيلز، كيكي بالمر، ليلي رينهارت، كاردي ب، ليتزو، مادلين بروير، ميت مولي، تريس ليسيت، ميرسيدس رويل.
يشار إلى أن الفنانة العالمية جينيفر لوبيز طرحت سابقاً كليب بعنوان "El Anillo"، كما كسر الكليب حاجز الـ 292 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.
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