وليد الشامي يطرح "ميت بدونك" علي اليوتيوب

طرح المطرب العراقي وليد الشامي، أحدث أعماله الفنية بعنوان "ميت بدونك"، وذلك عبر الموقع الفيديوهات اليوتيوب والمتاجر الالكترونية. الأغنية، من كلمات الشاعر أصايل ومن ألحان البحر وتوزيع موسيقي محمد صالح ومكس وماستر جاسم محمد. ألحان البحر وتوزيع موسيقي محمد صالح ومكس وماستر جاسم محمد. ويشار ان المطرب وليد الشامي كان طرح أغنية بعنوان "طبعي من الله" من كلمات محمد بن عبد العزيز بن محمد، وألحان وليد الشامي، وتوزيع موسيقي زيد نديم، ومكس وماستر جاسم محمد، وحققت 3 ملايين مشاهدة بموقع اليويتوب. طرح أغنية بعنوان "طبعي من الله" من كلمات محمد بن عبد العزيز بن محمد، وألحان وليد الشامي، وتوزيع موسيقي زيد نديم، ومكس وماستر جاسم محمد، وحققت 3 ملايين مشاهدة بموقع اليويتوب.

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