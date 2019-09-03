أصالة تقترب من 5 ملايين مشاهد ب"جابوا سيرته" علي اليوتيوب

تقترب أغنية "جابوا سيرته" للفنانة السورية أصالة نصري من 5 ملايين مشاهدة، وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير اليوتيوب.

"جابوا سيرته" هي من ضمن ألبومه أصالة الجديد "في قربك"، ومن كلمات الشاعر عبد الرحمن محمد ومن ألحان مدين وتوزيع موسيقي

وميكس أحمد ابراهيم.

الجدير بالذكر الي ان ألبوم أصالة "في قربك" يضم 10 أغنية وأبرزهم: "نكتة بايخة، مابقاش سر، جابوا سيرته، حيطة سد، في قربك".