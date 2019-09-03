كريم قاسم يزيح الستار عن فيلم "السواح"

كشف الفنان كريم قاسم عن دوره في فيلم "السواح"، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، قائلاً: "سمير في فيلم سواح حلمه يوصل مزيكته لكل العالم، ايه أكثر مزيكا بتحبوا تسمعوها..قريباُ في فرنسا وبلجيكا".

وفيلم "السواح" من تأليف وإخراج أدولف العسال، وبطولة كل من محمود الليثى، سارة عبد الرحمن، إريك كابنجو، مراد الزكندي.

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يذكر أن الفنان كريم قاسم شارك مؤخراً في بطولة فيلم "ولاد رزق 2"، و بطولة كل من أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد الفيشاوي، أحمد داود، محمد ممدوح، نسرين أمين، خالد الصاوي، باسم سمرة، ريم مصطفى، مصطفى جعفر، غادة عادل، آسر ياسين، منى ممدوح، ماجد المصري، أصالة نصري، يسرا، سيد

رجب، سوسن بدر، محمد لطفي، إياد نصار، ومن تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.

وتدور أحداث الفيلم بعد مرور 3 سنوات منذ انتهاء أحداث الجزء الأول، حيث يحاول فيهم الأخوة الأربعة بشتى الطرق الحفاظ على العهد الذي قطعوه على أنفسهم بالابتعاد عن حياة السرقة والجريمة، لكن حدث واحد يطرأ على حياتهم يغير كل ذلك ويدخلهم في عوالم جديدة عليهم ويضعهم في مواجهات شديدة الخطورة مع عدد من المجرمين المحترفين.