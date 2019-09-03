نشر الفنان فارس كرم صورة تجمعه بالإعلامي جورج قرداحي أثناء سفره إلى مصر، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك". وعلق الفنان فارس كرم قائلا: "بطريقي لمصر الحبيبة لإحياء فرح الليلة وكانت صدفة حلوة اني التقيت بالإعلامي الصديق جورج قرداحي". Advertisements يشار إلى أن الفنان فارس كرم طرح سابقًا أغنية بعنوان "بدنا نولعها"، وهي من كلمات حياة إسبر، و ألحان فضل سليمان، كما تخطت الأغنية حاجز الـ 104 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحها عبر موقع يوتيوب.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. فارس كرم مع إعلامي مشهور أثناء سفره إلى مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.