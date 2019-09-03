بدعوة خاصة من مسرح "كايرو شو" ونجم الكوميديا محمد هنيدي يحضر نجوم منتخب مصر لكرة اليد الفائزين بكأس العالم للناشئين المسرحية الكوميدية "٣ أيام في الساحل" يوم الجمعة القادم بمسرح "كايرو شو" في مدينة ٦ أكتوبر. في مدينة ٦ أكتوبر. وأوضح مصدر ب"كايرو شو" أن لاعبي المنتخب أبطال كأس العالم والجهاز الفني سيتم تنظيم استقبال مميز لهم وسيلتقون نجوم العرض الذين أبدوا حماسا وترحيبا كبيرا بوجودهم كشباب استطاعوا تحقيق إنجاز رياضي كبير لمصر على مستوى العالم. أبدوا حماسا وترحيبا كبيرا بوجودهم كشباب استطاعوا تحقيق إنجاز رياضي كبير لمصر على مستوى العالم. مسرحية"٣ أيام في الساحل" يشارك هنيدي بطولتها النجوم بيومي فؤاد وأحمد فتحي ومحمد ثروت ومها أبو عوف ومحمد محمود وندا موسى وسامية الطرابلسي وهي من إخراج مجدي الهواري.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أبطال كأس العالم يشاهدون "٣ أيام في الساحل" الجمعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.