أحمد مرزوق يكشف تفاصيل ألبوم إليسا الجديد

قال الشاعر الغنائي أحمد مروزق إن الفنانة اللبنانية إليسا انتهت من تسجيل أغنيتين من كلماته خلال الفترة الماضية. وأضاف "مروزق" في تصريح خاص لـ "الوفد" أن الأغنيتين من ألحان محمد رحيم والمقرر طرحهما ضمن ألبومها الجديد قريبا. ويذكر أن آخر أعمال إليسا أغنية "كرهني" علي طريقة الفيديو كليب وحققت 10 ملايين مشاهدة باليوتيوب وهي من كلمات الشاعر علي المولي وألحان فضل سليمان والعمل من إخراج إنجي جمال.

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