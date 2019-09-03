كتب امير فتحي في الثلاثاء 3 سبتمبر 2019 06:49 مساءً - ذكر مصدر مقرب من دوقة ساسكس ” ميغان ماركل ” وزوجها الأمير هاري لصحيفة ” ذا صن ” البريطانية عن اتخاذ ميغان ماركل لقرارا وهو قطع علاقتها بوالدها بشكل نهائي .
وذلك على إثر الانتقادات التي شنها والدها ” توماس ماركل ” البالغ من العمر 75 عاما عليها باستبعادها عن حياتهم .
واتهمها أيضا بالكذب حول ما قالته عن دفعها لمصاريف تعليمها وتأمينها للمال من اجل دراستها الجامعية .
وقال إنه لم يتلق أي اتصالا منها منذ تخلفه عن حضور حفل زفافها على الأمير هاري بعام 2018 .
وانه كان يأمل بالحصول على صورة لحفيده ” آرتشي ” أو أن يلتقي به وجها لوجه ولكن ذلك لم يحدث حتى الآن .
مما دفع ميغان لاتخاذ ذلك القرار بزعم حماية نفسها وزوجها وابنها من الفضائح .
كانت هذه تفاصيل خبر ميغان ماركل تقطع علاقتها بوالدها بشكل نهائي .. تعرف على السبب ؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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