كتب امير فتحي في الثلاثاء 3 سبتمبر 2019 06:49 مساءً - نشرالمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي ” أفيخاي أدرعي ” تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع ” تةيتر ” يبارك للإعلامية الأردنية ” علا الفارس ” عملها في قناة الجزيرة القطرية .
ولكن لم يكتفي أدرعي بالمباركة لها ولكنه انتقد الظهور الاول لها بالقناة وتغطيتها للأحداث التي وقعت مؤخرا بين حزب الله وإسرائيل .
وعن وصفها ل ” أفيفيم ” بإنها مستوطنة ولكنه يعتبرها بلدة إسرائيلية ويصحح لها ذلك .
فكتب أفيخاي أدرعي قائلا : ” بالنجاح علا الفارس .. لكن للأسف أخطأتي في الجملة الأولى أفيفيم ليست مستوطنة بل بلدة إسرائيلية مزدهرة تعرضت لاعتداء من قبل تنظيم حزب الله الإرهابي انطلاقا من جنوب لبنان ” .
وفي تغريدة اخرى انتقد مشهد عرضته قناة الجزيرة وهو صورا لعدد من الجنود الإسرائيلين ووصفت الحالة التي كانوا بها بالهلع .. حيث قالت الجزيرة : ” صور تظهر حالة من الهلع والتوتر في صفوف جنود الجيش الإسرائيلي بعد عملية حزب الله في أفيفيم ” .
ليرد أدرعي على ذلك قائلا : ” هلع ؟! عيب عليكم .. ركضوا مباشرة لحماية السكان .. المشكلة هي عندما تهللون منظمات إرهابية تستخدم سكان بلدهم دروعا بشرية فعندئذ تنقلب المصطلحات ” .
كانت هذه تفاصيل خبر أفيخاي أدرعي ينتقد علا الفارس في ظهورها الأول على قناة الجزيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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