وفاة مغنية شهيرة على خشبة المسرح بسبب الألعاب النارية

كتب امير فتحي في الثلاثاء 3 سبتمبر 2019 06:49 مساءً - لقيت مغنية الراب الأسبانية الشهيرة ” جوانا ساينز غارسيا ” التي تبلغ من العمر 30 عاما مصرعها على خشبة المسرح أثناء تقديمها عرضا غنائيا مع فرقة أوركسترا “سوبر هوليود ” خلال مهرجان موسيقي في ” لاس بيرلاناس ” الإسبانية .

بعد أن انفجر جهاز الألعاب النارية فجأة وهي تغني على المسرح لتشتعل بها النيران أمام الجمهور وأصيبت بخرطوشة مما تسبب في إصابتها في بطنها وسقطت مغشيا عليها أمام ما يقرب من ألف شخص من مشاهدي الحفل .

وسارع اثنان من الحضور وهما طبيب وممرضة إلى المغنية لتقديم الإسعافات الأولية لها إلى حين وصول المسعفين .

وتم نقلها على الفور إلى المستشفى ولكن تم إعلان وفاتها متأثرة بجراحها الخطيرة .

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وفتحت السلطات تحقيقا موسعا حول الحادثة وملابساتها والتي اتهم الكثيرون القائمين عليها بسوء التنظيم إلى جانب عيوب تصنيع جهاز الألعاب النارية .