لم يفت الأوان بعد.. سوشميتا سين تتعلم الغوص في سن الـ 43

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

قالت الممثلة سوشميتا سين التي تتواجد في جزر المالديف في الوقت الحالي إنها تتعلم كيفية الغوص في سن 43، مشيرة في الوقت ذاته أنه لم يفت الأوان بعد لتعلم شيء ما.

شاركت سين مقطع فيديو، وعلقت عليه: “تعلم الغطس في سن 43! لم يفت الأوان بعد على أي شيء أو لأي شخص، خطوة واحدة، قفزة الإيمان، هي كل ما يلزم للبدء، والباقي يتبع بشكل طبيعي.

وأضافت: “ظللت أغطس في المحيط حتى تعلمت أن أرقص في طريقي، شكرًا لك حسين حسن لتدريسي قوة النفس الواحدة”.

كما شاركت أيضا ملكة الجمال السابقة سلسلة من الصور ومقاطع الفيديو مع حبيبها رومان شال وابنتيها من جزر المالديف، وكانوا كلهم ينظرون إلى تعلم التقنيات.

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قالت سوشميتا إن ابنتها الكبيرة البالغة من العمر 16 عامًا قامت أيضًا بأول غوص لها مع شقيقتها اليسا، وهي تستطيع أن تفخر بهما.

في منشور منفصل، كشفت سوشميتا Sushmita Sen عن حبها لابنتها الصغرى إليسا في عيد ميلادها العاشر وشاركت مقاطع فيديو لها، وهي تتدرب على لغة الإشارة تحت الماء في جزر المالديف.

في رسالتها، كتبت سوشميتا سين أن أليسا انتظرت لمدة 5 سنوات لتصبح غواص مثل أمها وشقيقتها الكبرى ريني بعد رفضها القيام بالغوص عندما كانت في الخامسة من عمرها.