صور.. برونا عبدالله تنشر أول صورة لطفلتها ايزابيلا

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

استقبلت الممثلة وعارضة الأزياء الهندية برونا عبد الله وهي في الحادية والثلاثين، وزوجها الاسكتلندي ألان فريزر طفلة في 31 أغسطس، شاركت برونا أول صورة مؤثرة لمولودتها يوم الاثنين 2 سبتمبر على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي Instagram.

ظهرت ابنتها المولودة حديثًا (والذي أطلقوا عليها اسم إيزابيلا) في الصورة المنشورة، وهي تنام بهدوء في سرير أطفال، كتبت برونا عبد الله: “أنا فخورة ومتحمسة للغاية لتقديم أحدث أفراد عائلتنا، إيزابيلا”، وكشفت عبد الله عن حملها في وقت سابق من هذا العام، عندما ملأت Instagram بصور لها تُظهر كبر حجم بطنها.

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تزوجت برونا عبد الله صديقها في حفل سري في شهر مايو من هذا العام، بعد علاقة عاطفية معلنة بينهما أمتدت لسنوات، وكان الزواج ثم أعلان الحمل ثمرة لهذا الارتباط.

ظهرت الممثلة البرازيلية من أصل لبناني برونا عبد الله في بوليوود مع فيلم Cash لعام 2007، كما شاركت النجمة سونام كابور والممثل عمران خان في I Hate Luv Storys.

كما قامت ببطولة بعض الأفلام مثل Grand Masti وJai Ho وMastizaade، وعلى التلفزيون الهندي، شاركت برونا عبد الله Bruna Abdullah في برامج واقعية مثل Khatron Ke Khiladi وNach Baliye 6.