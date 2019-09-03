صورة للنجمة كاترينا كايف من شواطئ المكسيك

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

في عمل غير اعتيادي، قدمت النجمة كاترينا كايف هذا العام واحد من أكبر إصداراتها السينمائية مع النجم الكبير سلمان خان في رائعتهما “بهارات”، ونالت اشادة واستحسان النقاد والجمهور معهاً.

كما ستتم مشاهدتها لاحقًا في فيلم Sooryavanshi، بطولة الممثل الكبير أكشاي كومار Akshay Kumar، حيث تنتظر الجماهير بفارغ الصبر لرؤية الثنائي يعود الى الشاشة لإنشاء حالة من السحر مرة أخرى.

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كاترينا كايف احتفلت بعيد ميلادها على الشواطئ في المكسيك، وقد شاركت العديد من الصور، على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي Instagram، حيث تدور صورها حول أشعة الشمس والسعادة، ونرجسيتها التي تنطق، ونستطيع أن نرى الممثلة البالغة من العمر 36 عامًا بابتسامتها المعهودة، وهي تربح القلوب مرة أخرى.

على الصعيد المهني ، كان الإصدار الأخير لكاترينا كايف “بهارات” للمخرج علي عباس ظفر، ولعب فيه سلمان خان دور البطولة، قد حقق نجاح كبير بدور العرض السينمائي.

ومن المتوقع بعد ذلك أن تظهر كاترينا في فيلم روهيت شيتي Sooryavanshi ، والذي يشارك في بطولته أكشاي كومار، ومن إنتاج كاران جوهر .