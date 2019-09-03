أنوشكا شارما ضابط شرطة في اعلان جديد.. فيديو

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

اعتادت الممثلة الهندية أنوشكا شارما أن تفاجيء جمهورها بأدائها الرائع في الأفلام، وتعد أعمالها الأخيرة الصعبة للغاية التي جسدتها على الشاشة بأناقة واحترافية مثل لعب شيطان متعطش للدماء وفتاة صغيرة في “باري” إلى لعب فتاة في قرية تملك مهارة في “سوي داجا”، خير مثال على ذلك.

نظرة واحدة على إطلالتها الأخيرة التي لعبت فيها دور شرطية، ومن المؤكد أنها سيثير إعجاب المعجبين، يبدأ الإعلان وقد جسدت أنوشكا دور شرطي، وتداهم منزلًا وتخبر أفراد الأسرة أنها تحتاج إلى البحث في المكان، ثم تمشي إلى الحمام، وتقدم بعض حركات الرقص أثناء قيامها بالتفتيش.

شاركت انوشكا Anushka متابعيها مقطع الفيديو على على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي Instagram وعلقت، “إن “ذكر الاعلان” مليء بالفعاليات والدراما والتسلية ، شاهده وشارك حمامك المجنون يتحرك معي.”

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ليست هذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها الممثلات بدور رجال الشرطة الصعبة في الإعلانات التجارية. في العام الماضي ، لعبت ديبيكا بادوكون دور شرطي مشاكس في إعلان تجاري.

في سياق آخر، أعلنت أنوشكا عن دعممها مواطنتها الممثلة زارين خان ، بعد أن تعرضت الأخيرة لحالة من العهجوم والانتقادات على السوشيال ميديا، بسبب بعض عيوب القوام في جسدها.