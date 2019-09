ريشي كابور يستضيف زوجة شاروخان في نيويورك.. صور

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

قابلت جوري خان، زوجة نجم السينما الهندية الرومانسية، والموجودة حاليًا في نيويورك مع ابنتها سوهانا خان (التي انضمت مؤخرًا إلى الفصل الدراسي بجامعة نيويورك (نيويورك)) الممثل المخضرم ريشي كابور وزوجته نييتو كابور أثناء زيارتها.

انتزت نيتو والدة الفنان رانبير كابور زيارة زوجة نجم الهند الاول لزوجها الذي يعالج من من مرض السرطان،، وقامت بمشاركة بعض صور اللقاء على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي Instagram

كما وجهت نيتو الشكر لزوجة شاروخان والى الفنان الكبير على دعمهما المكثف خلال تلك الأوقات الصعبة، وقالت نيتو كابور في رسالتها: “ما ساعدنا في هذه المرحلة الصعبة كان بعض الناس الجميلين و الاصدقاء الحميمين، جوري وشاروخان، أحبكما على حد سواء.”

زار شاروخان، الموجود حاليًا في مومباي، عائلة كابور خلال زيارته إلى نيويورك في شهر مايو من هذا العام، بالتزامن مع تصويره حلقة من برنامج الحواري الذي تعرضه Netflix للاعلامي ديفيد ليترمان بعنوان My Next Guest Needs No Intro ، بعد تمكنه من الحصول على بعض الوقت من جدول أعماله المزدحم.