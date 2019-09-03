صور.. ايشواريا راي تستلهم إطلالة كيت وينسلت على غلاف Peacock

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

يبدو أن جلسة تصوير ملكة جمال العالم السابقة، إيشواريا راي باتشان على غلاف مجلة Peacock في عددها الأول، قد استلهم اطلالة نجمة هوليوود كيت وينسلت من جلسة تصوير كانت قد خضعت لها لصالح مجلة Harper’s Bazaar عام 2009، وكذلك جوليا روبرتس في وضع مماثل تماما، على ذات الغلاف عام 2018.

على غلاف مجلة Peacock، نشاهد إيشواريا راي باتشان وهي ترتدي ثوب خاصة بدار الأزياء الهندية الشهيرة “فالجوني آند شاين بيكوك”، في جلسة التصوير التي جرت في مدينة نيويورك، وكان الأحمر الساخن هو عنوان تلك الإثارة القوية التي جذبت بها راي جمهورها، بينما كانت تقف على سلم معدني لإحدى البنايات.

تميز الفستان بتصميم الطبقات والريش، بالإضافة إلى حبات الشواروفسكي البراقة، وأبرز ما ميز الفستان الأحمر، هو جمعه بين أسلوب التطريز الهندي مع تصميمه العصري، كما أبرز خصرها الرشيق بحزام فضي رفيع.

وعلى الصعيد الفني، يُذكر أن أخر ظهور لـ آيشواريا على الشاشة، كان العام الماضي خلال مشاركتها في فيلم Fanney Khan، ولكن صحيفة “هندوستان تايمز” كشفت أن آيشواريا ستعود للأضواء مرة أخرى قريبًا، حيث من المقرر أن تتعاون مع المخرج ” ماني راثنام” في فيلمه القادم Ponniyin Selvan.