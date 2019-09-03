- 1/2
- 2/2
رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
يستعد الفنان المصري بيومى فؤاد، لتصوير مشاهده في فيلمه الجديد، والذي يحمل اسم “بكرة ” من إخراج شادي أبو شادي والذى يمثل التجربة الإخراجية الأولى له، ومن المقرر أن ينتهى من التصوير خلال الشهر الجارى، وتجمع المشاهد بينه وبين مجموعة من الوجوه الشابة.
فيلم “بكرة” هو اسم المبدئى للفيلم من بطولة بيومى فؤاد، ومحمود فارس، وميدو عادل، وتونى ماهر، ويوسف وليد يوسف، وأحمد سلطان، وعدد كبير من الفنانين الشباب، وتدور أحداثه فى إطار كوميدى.
وكان آخر أعمال بيومي فؤاد السينمائية فيلم “خيال مآته” بطولة أحمد حلمى وتأليف عبد الرحيم كمال وإخراج خالد مرعى ويشارك فى بطولته منة شلبى وخالد الصاوى وحسن حسنى ولطفى لبيب وأنعام سالوسة ورشوان توفيق وياسر الطوبجى.
كانت هذه تفاصيل خبر بيومي فؤاد يبدأ تصوير «بكرة» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.