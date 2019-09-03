بيومي فؤاد يبدأ تصوير «بكرة»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يستعد الفنان المصري بيومى فؤاد، لتصوير مشاهده في فيلمه الجديد، والذي يحمل اسم “بكرة ” من إخراج شادي أبو شادي والذى يمثل التجربة الإخراجية الأولى له، ومن المقرر أن ينتهى من التصوير خلال الشهر الجارى، وتجمع المشاهد بينه وبين مجموعة من الوجوه الشابة.

فيلم “بكرة” هو اسم المبدئى للفيلم من بطولة بيومى فؤاد، ومحمود فارس، وميدو عادل، وتونى ماهر، ويوسف وليد يوسف، وأحمد سلطان، وعدد كبير من الفنانين الشباب، وتدور أحداثه فى إطار كوميدى.

وكان آخر أعمال بيومي فؤاد السينمائية فيلم “خيال مآته” بطولة أحمد حلمى وتأليف عبد الرحيم كمال وإخراج خالد مرعى ويشارك فى بطولته منة شلبى وخالد الصاوى وحسن حسنى ولطفى لبيب وأنعام سالوسة ورشوان توفيق وياسر الطوبجى.