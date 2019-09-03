مايا دياب تختار الأسود الشفاف لحفل صاخب في كردستان العراق.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تألقت الفنانة اللبنانية مايا دياب في واحد من أجمل حفلاتها الصيفية لهذا الموسم، والذي احيته في أحد فنادق إقليم كردستان العراق.

مايا اشعلت الحفل بمجرد صعودها على المسرح، حيث قدمت باقة من أجمل أغانيها الحماسية والرومانسية، والتي تفاعل معها الحضور بشكل قوي، بينما سحرت أنظار جمهورها بطلّة مثيرة، ارتدت فيها فستان أسود طويل شفاف، أبرز جمال قوامها، مسدلة شعرها الأشقر بشكل زادها جاذبية.

Advertisements

يُذكر أن مايا عادت مؤخراً للشاشة كمقدمة برامج من خلال تقديمها لبرنامج «هيك منغني» عبر شاشة MTV اللبنانية، حيث سبق وقدمت الفنانة خمسة مواسم من نفس البرنامج في الفترة من 2011 إلى 2014، وذلك قبل أن يتوقف البرنامج طوال الأربع السنوات الماضية، لتعود من جديد مايا لتقديمه.

من ناحية أخرى، طرحت مايا دياب حديثاً فيديو كليب جديد لأغنية بعنوان «يابا يابا»، من ألحان وتوزيع مودى منير، وكلمات الشاعر الغنائى مؤمن راجح، وإخراج الكليب لكريستيل يونس.