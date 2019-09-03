أجواء تصوير “ذا فويس كيدز” بعدسة عاصي الحلاني.. وماذا قال عن المواهب؟

بعد موسمين ناجحين من برنامج The Voice Kids، باشرت قناة الـMBC بتصوير أولى حلقات تجارب الأداء للموسم الثالث من البرنامج، مع مدرّبين من أشهر نجوم لبنان والعالم العربي، وهم نانسي عجرم التي تختبر هذه التجربة للموسم الثالث، الى جانب كل من عاصي الحلاني ومحمد حماقي اللذين انضما مؤخرا الى أسرة The Voice Kids.

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اليوم، يتابع النجوم عملية اختيار الاصوات والاطفال المشاركين، بعد خضوعهم لفحص “تجارب الأداء”، حيث يسعى كل مشترك لتقديم أفضل ما عنده كي يتمكن من إقناع المدربين للالتفاف اليه واختياره ضمن فريقهم.

ومن قلب الحدث، نقل فارس الاغنية العربية، المدرب عاصي الحلاني أجواء التصوير، حيث نشر “ستوريز” على حسابه عبر موقع انستغرام، أخبر من خلالها المتابعين عن الأجواء المميزة التي تسيطر على التصوير، غامزا بالتالي الى وجود مواهب مبدعة وأصوات أكثر من رائعة بين المشتركين، حيث كتب: “أصوات رائعة، والمدربين ولا أروع”.

الجدير بالذكر أن لجنة تحكيم البرنامج في الموسمين الماضيين كانت تضم كل من القيصر كاظم الساهر والنجم المصري تامر حسني الى جانب نانسي عجرم، إلا ان الساهر اعتذر في وقت سابق عن مواصلة مشواره في البرنامج لرغبته في الانشغال بأمور فنية جديدة، في حين فاجأ تامر حسني متابعيه بالاعتذار رسمياً عن المشاركة في الموسم الثالث من البرنامج لظروف خاصة لم يفصح عنها، الامر الذي استدعى انضمام كل من الحلاني وحماقي في هذا الموسم.