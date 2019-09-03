شكرا لقرائتكم خبر عن فى أقل من شهر.. الجزء الثانى من Angry Birds يقترب من الـ 100 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت إيرادات الجزء الثانى من فيلم Angry Birds إلى 94 مليون دولار أمريكى منذ طرحه يوم 13 أغسطس في دور العرض المختلفة حول العالم، وانقسمت الإيرادات إلى 36 مليون دولار في الولايات المتحدة الأمريكية، و 58 مليون دولار أمريكى حول العالم.

الجزء الثانى من فيلم Angry Birds من بطولة جيسون سوديكيس، جوش جاد، ليزلي جونز، بيل هادر، راشيل بلوم، أوكوافينا، الاسترليني ك براون، أوجينيو ديربيز، تيفاني حديش، داني ماكبرايد، بيتر دينكلاج، بيت ديفيدسون، زاك وودز.

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ويدور الفيلم حول نقل الصراع بين الطيور والخنازير الخضراء المخططة إلى مستوى جديد، الفيلم من إخراج ثوروب فان أورمان، ومساعد مخرج جون رايس، وتأليف بيتر أكرمان، ايال بوديل، جوناثون إي ستيوارت.