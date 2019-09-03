شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. نيكول سابا تستمتع بأجواء الصيف بالمايوه وقبلة لزوجها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقضى الفنانة اللبنانية نيكول سابا إجازتها الصيفية فى تركيا بصبحة زوجها الفنان يوسف الخال، حيث يستمتع الثنائى بأجواء الصيف والمياه هناك، وحرصت نيكول على مشاركة الجمهور بصورها فى المياه مرتدية المايوه.

وكانت نيكول نشرت فيديو أول أمس عبر حسابها الرسمى على إنستجرام فى المياه أيضاً، بينما قام زوجها يوسف الخال بمشاركة مقطع فيديو لهما عبر حسابه الشخصى علىإنستجرام، ظهرا فيه وهما فى أحد القوارب، وتحتضنه نيكول وتقبله.

Advertisements

وأحيت نيكول سابا مؤخراً حفلاً غنائيا ضخما داخل أحد شواطئ الساحل الشمالى بمصر، ضمن الحفلات والسهرات الصيفية التى يحيها نجوم الغناء والطرب فى المناطق الساحلية وأشعلت الأجواء بأشهر أغنياتها ووصلات الرقص المتتالية.



نيكول سابا بالمايوه



نيكول سابا بالمايوه



نيكول سابا بالمايوه



نيكول سابا تستمتع بالمياه