"الثقافة" تستجيب لمطالب الفائزين بالمهرجان القومى للمسرح

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استجابت وزارة الثقافة لمطالب الفائزين بجوائز المهرجان القومى للمسرح، وتسلم شهادات التقدير والتميز لعروض المهرجان القومى للمسرح المصرى يوم الاثنين المقبل فى الهناجر، بحضور قيادات الوزارة. ويشارك فى تسليم الشهادات رئيس المهرجان النجم أحمد عبد العزيز ومدير المهرجان الفنان القدير إسماعيل مختار وأعضاء اللجنة العليا للمهرجان ورؤساء لجان تحكيم مسابقات المهرجان المختلفة . Advertisements واختتمت فعاليات المهرجان القومى للمسرح يوم الجمعة الماضى، وبلغت جوائزه أكثر من 40 جائزة تشمل كل عناصر العمل المسرحى، بالإضافة لجوائز أخرى فى التأليف المسرحى باسم الكاتب لينين الرملى وجائزتين فى النقد المسرحى باسم الدكتور فوزى فهمى وأخرج حفل الختام النجم أحمد عبد العزيز رئيس المهرجان.

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