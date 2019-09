شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان القاهرة يمنح جائزة فاتن حمامة التقديرية للمخرج البريطانى تيرى جيليام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يكرم مهرجان القاهرة السينمائى الدولى المخرج والممثل وكاتب السيناريو البريطانى تيرى جيليام، بجائزة فاتن حمامة التقديرية عن مجمل أعماله، وذلك تقديرًا لمسيرته المهنية الممتدة لأكثر من أربعة عقود، وإسهاماته البارزة فى صناعة السينما والتى تجعل منه واحدا من أهم مخرجى العصر، ومن المقرر أن يتسلم التكريم خلال حفل افتتاح الدورة 41 بدار الأوبرا المصرية، 20 نوفمبر المقبل.

من جانبه قال المنتج محمد حفظى، رئيس "القاهرة السينمائي": "إن تيرى جيليام مخرج عبقرى وساحر، يتمتع بقدرة فائقة على رواية القصص فى أفلامه بخيال مدهش يغمر الجمهور فى عوالم الديستوبيا والحكايات الخيالية، مؤكدا أنه بلا شك أحد عظماء السينما الحقيقيين".

وأشار "حفظى" إلى أن مهرجان القاهرة يفخر بمنح "جيليام" تكريما عن مجمل أعماله التى قدمها على مدار أربعة عقود تتضمن مجموعة من أكثر الأفلام خصوصية وقدرة على التأثير، والتى يعرض منها خلال فعاليات الدورة 41 فيلم الخيال العلمى الأيقونى "برازيل" الذى نال إعجاب النقاد وترشح للأوسكار عام 1985، وفيلم "الرجل الذى قتل دون كيشوت The Man Who Killed Don Quixote" الذى استغرق ثلاثة عقود فى تنفيذه انتهت عام 2018، وهو فيلم مغامرات كوميدى بطولة آدم درايف وجوناثان برايس، اختاره مهرجان كان كفيلم ختام دورته الحادية والسبعين.

وكشف "حفظى" أن المهرجان سيتيح للجمهور وصناع السينما فرصة نادرة للاستماع لتيرى جيليام، فى جلسة نقاشية تقام فى دار الأوبرا المصرية، يتحدث خلالها عن حياته ومسيرته وإنجازاته الفنية، ويجيب فيها على أسئلة الحضور.

من جانبه أبدى تيرى جيليام سعادته بالتكريم، واصفًا إياه بالشرف العظيم أن يختاره مهرجان القاهرة السينمائى الدولى ليمنحه الجائزة التقديرية، مؤكدًا حماسه للحضور إلى القاهرة كى يحتفل بفن الحكى مع جمهور السينما وصناعها.

المخرج تيرى جيليام - الذى حصل على البافتا، وترشحت أعماله وفازت بالعديد من جوائز الأوسكار وجولدن جلوب، ويرى كثير من نقاد السينما، أن العالم كان سيصير كئيبًا بدون السحر الذى قدمه فى أعماله السينمائية - بدأ مشواره الفنى عضوا مؤسسا فى فرقة مونتى بايتون Monty Python الكوميدية، ورساما لمسلسل "سيرك مونتى بايتون الطائر Monty Python's Flying Circus" الذى بدأ بثه فى التلفزيون البريطانى عام 1969، قبل أن ينتقل لمقعد المخرج، ويشارك تيرى جونز فى إخراج فيلمين من علامات السينما الكوميدية الحديثة، هما؛ "مونتى بايتون والكأس المقدس Monty Python and the Holy Grail" عام 1975، و"مونتى بايتون ومعنى الحياة Monty Python's The Meaning of Life" عام 1983.

واستكمالًا لمسيرته وبصمته الخاصة فى التفاصيل، قدم "جيليام" عام 2014 فيلم الخيال العلمى "النظرية الصفرية The Zero Theorem"، والذى شهد أداءً مؤثرًا من النجم المتوج بالأوسكار كريستوفر فالتز، أما عام 2018 فشهد انتهاء مشروعه الذى لم يفقد الأمل فى خروجه للنور على مدى ثلاثة عقود، "الرجل الذى قتل دون كيشوت The Man Who Killed Don Quixote"، وهو فيلم مغامرات كوميدى، شارك طونى جريسونى فى كتابته، ولعب بطولته آدم درايف وجوناثان برايس.