شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أغانى سينجل في الطريق لنجوم الغناء أبرزهم : راغب علامة وديانا حداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد عدد من نجوم الغناء والطرب لطرح أغنيات "سينجل"جديدة خلال الأيام المقبلة، بعيدا عن ألبوماتهم الغنائية، حيث أصبحت الأغنية السينجل هى الأكثر انتشارا ونجاحا، بل وصار النجوم يتفاءلون بها، وفى السطور التالية يرصد ”الخليج 365” أشهر الأغاني السينجل التي يطرحها المطربين خلال الفترة المقبلة.

راغب علامة

يستعد النجم الغنائى الكبير راغب علامة لطرح أغنية سينجل جديدة تحمل اسم "ملك الرومانسية"، من كلمات ناصر الجيل، وألحان محمد ضياء، وتوزيع باسم منير، ومن المقرر أن يتم طرحها خلال الأيام المقبلة.

ديانا حداد :

تستعد أيضا النجمة ديانا حداد لطرح أغنيتين جديدتين خلال الأيام المقبلة، الأغنية الأولى باللهجة المصرية، ولم تستقر ديانا وفريق العمل على الاسم النهائي لها حتى الآن، والأغنية الثانية باللهجة البدوية اللبنانية.

هانى شاكر:

النجم الكبير هانى شاكر يستعد خلال هذه الفترة المقبلة لطرح عدد من الأغنيات السينجل على مراحل وفترات متباعدة، ولكن لم يعلن عنها بشكل نهائى حتى الآن.

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حمادة هلال:

انتهى الفنان حمادة هلال من تصوير (ooh LaLa) وهو اسم أحدث أغانيه والتى يقدمها كسينجل وتم تصويرها على طريقة الفيديو كليب، ويتعاون فيها مع المخرج ماجد صبرى الذى قام بتأليف الأغنية أيضًا، ومن المقررطرحها قريبا

سعد الصغير:

يتعاون الموزع الموسيقى أشرف البرنس مع المطرب الشعبي سعد الصغير، فى أغنية "سينجل" لم يستقر على اسمها حتى الآن، وهى من كلمات مصطفى حسن، وألحان محمد عبد المنعم.

محمد شاهين:

يستعد المطرب محمد شاهين لتسجيل أغنية "سينجل" جديدة بعنوان "الدنيا واخدانا"، من كلمات هانى فؤاد، وألحان تامر كروان، وتوزيع مصطفى أبو رايه، ومن المقررأن يتم تسجيلها في الأيام المقبل.

خالد عجاج:

يستعد المطرب خالد عجاج لتسجيل أغنية سينجل جديدة تحمل اسم "منين ولا منين"، من كلمات هانى فؤاد، وألحان تامر كروان وتوزيع مصطفى أبو رايه، و من المقرر أن يتم تسجلها في الأسبوع المقبل.