شكرا لقرائتكم خبر عن Back to school.. نجوم الفن يستقبلون العام الدراسى الجديد بطرق مختلفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل نجوم الفن بداية العام الدراسى الجديد كلا منهم على طريقته الخاصة، فمنهم من نشر صور لأول يوم دراسة مع أبنائهم بالزى المدرسى، ومنهم من شارك بطريقة ساخرة على طريقته الخاصة.

ونشر الفنان أوس أوس فيديو من مسرحية مسرح مصر مع الفنان علي ربيع، عبر حسابه عبر "إنستجرام"، محصوبة بتعليق: "رجعنا للمدارس تاني بس اوعوا حد يعمل زى هشام وشعبان".

كما نشرت الإعلامية أنجى على مجموعة صور مع أبنتها فى أول يوم رجوع لمدرستها عبر حسابها بموقه التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، ويوجد صور من داخل المدرسة.

أما الفنان كريم فهمى، نشر صورة له بشكل كاريكانير وهو يرتدى زى مدرسى، عبر حسابه فى إنسنجرام، مصحوبة بتعليق: "أظن كفاية بحر واجازة ودلع لحد كدا يلا بقى نرجع للدراسة ونشوف مستقبلنا بلاش مياصة.. ربنا معاكم جميعا".

كما نشرت الفنانة ريم هلال صورة لأنبها فى أول يوم دراسة، فى خاصية ستورى بموقع "فيس بوك"، مكتفية بعمل قلوب تعبيرا عن حبها.

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فيما نشرت الإعلامية أسما شريف منير، صورة مع ابنتها فى أول يوم دراسة، عبر "إنستجرام"، معلقة عليها قائلة: "روحى دخلت خلاص المدرسة، سنة أولى إبتدائى، احساس حلو أوي ويلخبط، ربنا يحميكى ويبعد عنك أصدقاء السوء، يا رب أنا وباباكى نشوفك ونصورك يوم تخرجك من الجامعة.. بحبك يا نور عين مامي".