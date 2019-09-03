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شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. كيف احتلفت نانسى عجرم بـ آخر أيام الصيف؟ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحرص الفنانة نانسى عجرم، على الاستمتاع بآخر الأيام الصيفية وشاركت نانسى جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها على "انستجرام"، وظهرت نانسى فى الصورة مرتدية فستان أبيض عليه ورود، وكتبت قائلة:" آخر أيام الصيف".
من ناحية أخرى، أحيت نانسى عجرم حفلاً غنائياً كبيراً مؤخراً بمركز دبى التجارى العالمى، كما أحيت حفلا ضخما فى الأردن ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون الشهر الماضى.
يذكر أن آخر أعمال نانسى عجرم كليب أغنية وطنية جديدة بعنوان "راجل ابن راجل"، من كلمات ملاك عادل ومن ألحان وليد سعد وتوزيع أحمد عادل وإخراج بتول عرفة.
نانسى عجرم
نانسى
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