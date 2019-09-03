شكرا لقرائتكم خبر عن سوسن بدر.. فرعونية بالتخصص فى جلسة التصوير داخل المتحف × 4 صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت النجمة سوسن بدر عن جلسة التصوير التى خضعت لها للظهور على غلاف مجلة هاربرز بازار، والتى التقطتها داخل المتحف المصرى بجانب ملكات الفراعنة، وظهرت سوسن فى الصور وكأنها ملكة فرعونية مبهرة لاقت ردود أفعال واسعة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة حيث تم تداول الصور بكثافة الساعات الماضية.



سوسن بدر فى المتحق المصرى

سوسن بدر ظهرت سابقاً بإطلالة فرعونية تشبه الملكة نفرتيتي، في إحدى الحملات الدعائية الخاصة بالكشف المبكر عن سرطان الثدي والتى كانت مع المخرج عمرو سلامة، ومنذ وقتها والجمهور يطلق عليها نفرتيتى السينما المصرية خاصة وأن صورتها فى الحملة الاعلانية لاقت اعجاب الجمهور ورواجاً وانتشاراً كبيراً على السوشيال ميديا.



سوسن بدر مع ملكات الفراعنة

Advertisements

وقررت سوسن بدر تغيير من مظهرها واختيار لوك جديد بعد انتهائها من أعمالها الرمضانية الماضية، حيث غيرت لون شعرها للأبيض اضافة إلى دخلوها عالم السوشيال ميديا بتدشين حساب على موقع انستجرام، ومنذ ذلك الحين أصبحت تشارك الجمهور بصورها وإطلالاتها المختلفة التى تلقى قبولاً كبيراً من الجمهور.



سوسن بدر

يذكر أن سوسن بدر ظهرت كضيفة شرف خلال مشهد واحد فقط فى فيلم "ولاد رزق 2" المعروض حالياً ويحقق نجاحات كبيرة على مستوى شباك التذاكر بوصوله الى 84 مليون جنيه، والعمل بطولة أحمد عز، وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين، إضافة إلى خالد الصاوى وباسم سمرة مع ظهر عدد من النجوم كضيوف شرف، من تأليف صلاح الجهينى، وإخراج طارق العريان وإنتاج سينرجى فيلمز وطارق العريان وموسى عيسى وشركة الطاهر ميديا برودكشن.