شكرا لقرائتكم خبر عن كارمن سليمان تحيى حفلا غنائيا فى مدينة نصر..اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحيى المطربة كارمن سليمان مساء اليوم الثلاثاء، حفلا غنائيا، ضمن حفلات موسم الصيف، داخل أحد أندية مدينة نصر.

وأعلنت كارمن سليمان، عن إحياء حفل غنائى أيضا، يوم الخميس الموافق 12 سبتمبر الجاري، فى أحد النوادى بمحافظة الإسكندرية، وتواصل حاليا الاستعداد للحفل بإجراء عدد من البروفات الموسيقية، حيث من المنتظر أن تقدم العديد من المفاجآت لجمهورها بحسب تأكيدها.

وطرحت كارمن في رمضان الماضي دعاءً دينيًا بعنوان "سبحانه" عبر موقع "يوتيوب"، والأغنية من كلمات أحمد سرور، وألحان مصطفى جاد، وتوزيع أسامى سامى.