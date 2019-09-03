ضحكته سر وسامته..شاهد توم كروز في إطلالة بسيطة تخطف الأنظار

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توم كروز هو واحد من أبرز نجوم هوليوود، وتكون معظم تحركاته محور اهتمام وسائل الإعلام العالمية، والتقطت عدسات مصوري " البابارتزي" عدة صور للنجم العالمي توم كروز البالغ من العمر ( 57 عام ) و هو بحالة معنوية مرتفعة حيث ظهر و هو يرسم علي وجهه الابتسامة و ذلك خلال توجهه لتناول وجبة العشاء بأحد المطاعم الفاخرة و كان النجم الشهير محاط بعدد من حراسه الشخصيين .ظهر توم كروز بإطلالة بسيطة وخاطفة لأنظار محبيه، حيث كان يرتدي "قميص" باللون الكحلي و بنطلون جينز . Advertisements

توم كروز (6)

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