شكرا لقرائتكم خبر عن صور ..لحظة اشتعال المسرح قبل وفاة المغنية جوانا ساينز بسبب الألعاب النارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لقيت المغنية الاسبانية جوانا ساينز مصرعها في لا بيرلاناس، بعد تعرضها المباشر للألعاب النارية علي المسرح وذلك أثناء مشاركتها الآداء مع فرقة The Super Hollywood Orchestra . وذكر" موقع الديلي ميل" أن جوانا لقيت مصرعها متأثرة بجراحها بعدما نقلتها سيارة الإسعاف إلي المستشفي لكنها توفيت هناك . Advertisements

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