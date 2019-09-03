أبطال كأس العالم لليد يتلقون دعوة خاصة لحضور "٣ أيام في الساحل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد مجدي:

تلقى نجوم منتخب مصر لكرة اليد الفائزين بكأس العالم للناشئين، دعوة خاصة لحضور المسرحية الكوميدية "٣ أيام في الساحل" يوم الجمعة المقبل، على مسرح "كايرو شو" في مدينة ٦ أكتوبر.

أوضح مصدر بـ"كايرو شو" أن استقبال مميز سيقام لأبطال كأس العالم والجهاز الفني، المقرر أن يلتقوا النجم محمد هنيدي ونجوم العرض، الذين أبدوا حماسًا وترحيبًا كبيرًا بوجود الشباب أبطال اليد، الذين حققوا إنجازًا رياضيًا كبيرًا لبلدهم مصر.

"٣ أيام في الساحل" يشارك هنيدي بطولتها النجوم بيومي فؤاد، أحمد فتحي، محمد ثروت، مها أبو عوف، محمد محمود، ندا موسى، سامية الطرابلسي. والعمل من إخراج مجدي الهواري. ​