دينا الشربيني عضو لجنة تحكيم مهرجان سلا السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
اختارت إدارة مهرجان سلا السينمائي لسينما المرأة بالمغرب، الفنانة دينا الشربيني للمشاركة ضمن أعضاء لجنة تحكيم المسابقة الرسمية للفيلم الروائي الطويل.
وتبدأ فعاليات الدورة الـ١٣ للمهرجان يوم ١٦ أكتوبر القادم، على أن تنتهي يوم ٢١ من نفس الشهر.
يذكر أن آخر أعمال دينا الشربيني مسلسل "زي الشمس"، الذي عرض في رمضان الماضي، وحقق نجاحا كبيرا، وهو من بطولة أحمد السعدني، أحمد داوود، ريهام عبدالغفور.
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