محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة-الخليج 365:
كشف المنتج جمال سنان، تطورات الحالة الصحية للفنانة اللبنانية ماجي بو غصن، بعد خضوعها لجراحة إزالة ورم من المخ.
وقال "سنان"، خلال لقاء ببرنامج إن ماجي حالتها مستقرة الآن وإن عملية إزالةورم حميد من المخ التي خضعت لها، نحجت . ET بالعربي،
وعن حالتهاالنفسية، خاصًة وأنها لا تحب المكوث كل هذه الفترة في المستشفى،قال " سنان"، أن حالتها النفسية جيدة، ولكنها تمر أحيانًا بأوقات ضيق، لكنه يحاول التخفيف عنها برفقة عائلتها وأصدقائها".
وخضعت ماجي بوغصن لعملية جراحية في المخ، يوليو الماضي، واتي استمرت 5 ساعات، وخرجت إلى غرفة العنايةالمركزة، وقد منع الفريق الطبّي عنها الزيارات بسبب عدم قدرتها على سماع الأصوات الصاخبةبعد العملية.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد إزالتها ورم بالمخ.. زوج ماجي بو غصن يكشف تطورات حالتها الصحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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