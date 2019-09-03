محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: يزور الفنان اللبناني فارس كرم، مصر، لإحياء حفل زفاف مساء الليلة بالقاهرة. ونشر "كرم" عبر حسابه الرسمي بإنستجرام، صورة تجمعه بالإعلامي اللبناني جورج قرداحي، وعلق: "بطريقي لمصر الحبيبة لإحياء فرح الليلة، وكانت صدفة حلوة إني التقيت بالإعلامي الصديق جورج قرداحي". يذكر أن فارس كرم أحيا حفلا غنائيا بسوريا،الشهر الماضي، وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن السوريين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فارس كرم يزور مصر بصحبة جورج قرداحي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.