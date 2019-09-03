بعد عرضه بـ"فينيسيا".. الفيلم السوداني "ستموت في العشرين" يفوز بجائزة "الأكثر تأثيرًا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

أعلنت مؤسسة "أدفنتاج" عن منح جائزتها لهذا العام للفيلم السوداني "ستموت في العشرين" المشارك في مهرجان البندقية السينمائي الدولي الـ76، كفيلم أفريقي أكثر تأثيرًا في المهرجان.

وكشف د. حسام علوان المشارك في تمويل الفيلم بفيسبوك أن فرانشيسكو كونفورتي "القنصل الفخري لكينيا في ميلانو، رئيس مؤسسة أدفنتاج سيقوم بمنح جائزة تقدير للمنتجين المشاركين، ومنهم أرنود دوميرك، حسام علوان، إنجريد ليل هوتون، ومايكل هينريكس، ولوكيل المبيعات الدولي للفيلم "بيراميد" وكل من ساهموا في عمل الفيلم.

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وأضاف أن المؤسسة وجهت شكرا خاصا لمخرج الفيلم، أمجد أبوالعلا، والممثلين مصطفى شحاتة، وإسلام مبارك، ومحمود السراج، وبونا خالد، وآمال مصطفى، وطلال عفيفي، للمشاعر التي شاركوها معنا جميعًا.

كما وجهت شكرًا خاصًا للفنان لويس مانزون لصنع الجائزة في شكل تمثال لفرس أفريقية نحاسية، كرمز للحيوية والابتكار، والتنقل بين الشعوب الإفريقية.

حفل توزيع الجوائز يقام، اليوم الثلاثاء، الموافق 3 سبتمبر في فندق أكسلسيور ليدو في فينيسيا.