أسما شريف منير مع طليقها.. وإنجي علاء متوترة.. الفنانات في أول يوم دراسة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة-الخليج 365:

شاركت فنانات جمهورهن ومتابعيهن عبر حساباتهن على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، صورا لأبنائهن بأول يوم دراسة بعدد من المدارس الإنترناشونال، واختلطت مشاعرهن في اليوم الدراسي الأول، ونستعرض في السطور التالية كيف استقبلت الفنانات أول يوم دراسي مع أبنائهن:

روجينا

شاركت الفنانة روجينا متابعيها صورا لأصغرأابنائها "مريم"، أثناء ذهابها إلى المدرسة برفقة والدها الفنان أشرف زكي، وعلقت عليها قائلة: "Back to school".

أسما شريف منير

حرصت المذيعة أسما شريف منير على مشاركة متابعيها صورا لابنتها "لارا السكري"، أثناء أول يوم دراسة، وظهرت أسما وطليقها وهما يدعمان ابنتهما في أول يوم دراسة، وعلقت "أسما"، على الصور قائلة: "روحي دخلت خلاص المدرسة، سنة أولى ابتدائي، إحساس حلو أوي ويلخبط، ربنا يحميكي ويبعد عنك أصدقاء السوء، يا رب أنا وباباكي نشوفك ونصورك يوم تخرجك في الجامعة.. بحبك يا نور عين مامي".

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مي سليم

كما نشرت الفنانة مي سليم صورة لها أثناء عودتها من توصيل ابنتها "لي لي"، للمدرسة، وعلقت على الصورة قائلة: "عودة المدارس.. رجعنا المدرسة تاني سنة حلوة على كل ولادنا إن شاء الله".

إنجي علي

شاركت المذيعة إنجي علي بصور لها رفقة ابنتها خلال تواجدهما في ساحة المدرسة، وعلقت: "Back to school".

إنجي علاء

أما الكاتبة والاستايلست إنجي علاء، فاكتفت بوصف شعورها في أول أيام دراسة عقب ذهاب أبنائها للمدرسة قائلة: "متوترة من امبارح كأنه أول يوم مدرسة ليا أنا، اللهم اجعله عام خير لأبنائنا وبناتنا.. اللهم ارزقهم علمًا نافعًا وانفعهم بما علمتهم، وارزقهم الصحبة الصالحة".