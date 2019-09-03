مي الغيطي بـ" الأبيض" في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد مجدي: خضعت الفنانة الشابة مي الغيطي لجلسة تصوير جديدة كشفت عنها، عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام". ظهرت مي خلال الصور، بإطلالة مميزة وأنيقة، وارتدت فستانًا من اللون أبيض، ونالت الصور إعجاب الجمهور. يذكر أن آخر أعمال الفنانة مي الغيطي هو مسلسل زودياك بطولة أسماء أبو اليزيد ومحمد مهران وهند عبدالحليم، وإخراج محمود كامل

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