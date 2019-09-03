يوسف اسماعيل: دوري في "المتفائل" تحدي لإمكانياتي كممثل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

يشارك الفنان الكبير يوسف إسماعيل، في العرض المسرحي "المتفائل"، إنتاج قرقة المسرح القومي التابعة للبيت الفني للمسرح.

وتعرض المسرحية حاليا على خشبة المسرح القومي بالعتبة، يوميا عدا الأربعاء في تمام التاسعة مساء، ويجسد "إسماعيل" ضمن أحداث العرض شخصية أمير فرنسا.

وقال الفنان يوسف إسماعيل، إن "الحكاية" تبدأ من النص، فالرواية مهمة، وكتبها الأديب العالمي فولتير في القرن الثامن عشر، وترجع أهميتها أنها تتحدث عن التفاؤل، رغم الحروب وقتها، وهي رواية تصلح لكل زمان ومكان، وتناسب جميع الشعوب لأن موضوعها "إنساني" جدا، وهو ما جعلها تعيش حتى الآن.

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وأشار إلى إنه لم يوافق على المشاركة بالعرض عندما كان يتولى إدارة الفرقة، وذلك حرصاً منه على متابعة الإدارة، ولكنه كان متحمسا للرواية وللمخرج الشاب إسلام إمام.

وأوضح أنه عقب اعتذاره من إدارة الفرقة عُرض عليه الدور مرة أخرى، ووافق على الفور نظرا لتميز دور "أمير فرنسا"، والذى يشكل تركيبه مختلفة من الشخصيات، فيبدو فى البداية للجمهور يتميز بسمات الأمراء من الجاه و السلطة، وعندما تزول عنه كل هذه السمات يصبح مواطنا عاديا، فالأساس هو الإنسان الذي يحمل صفة الإنسانية، فالشخصية مليئة بالمفرادات الفنية التي جعلته متحمسا للدور لأنها تحدي لإمكانياته كممثل.

وعن تجربة التعاون مع المخرج الشاب إسلام إمام، قال الفنان الكبير: "هي تجربة تمثل تلاقي الخبرات مع التجارب الشابة، فالأجيال تكمل بعضها، فالشباب لديه رؤية جديدة للواقع بحكم أنه مواكب أكثر للواقع، وأصحاب الخبرة يمتلكون حكمة من الماضي، و هذا ما ينتج عمل مميز، بالإضافة لمعرفتي السابقة بالمخرج إسلام إمام، و قد حالت الظروف دون التعاون معه من قبل، فهو مخرج واعي ويعتبر من أهم المخرجين فى جيله".

مسرحية "المتفائل" بطولة سامح حسين، سهر الصايغ، يوسف إسماعيل، عزت زين، سوسن ربيع، آيات مجدي، تامر الكاشف، أمجد الحجار، زكريا معروف، عن رواية كانديد للكاتب فولتير، إعداد وإخراج إسلام إمام.