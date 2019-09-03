انفراد.. "الخليج 365 نت" تكشف تفاصيل الصلح بين ناصر القصبي وعبدالله السدحان

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 3 سبتمبر 2019 05:45 مساءً - فصلت الدائرة الثالثة في المحكمة التجارية بالرياض في القضية المرفوعة أخيراً من قِبل الفنان ناصر القصبي ضد الفنان عبدالله السدحان، الخاصة بفض الشراكة بين الفنانين في شركة "الهدف للإنتاج الإعلامي" بشكل قانوني، وهي الشركة التي كانت ملكيتها تعود إلى القصبي والسدحان، وأنتجا من خلالها مسلسلهما الأشهر "طاش ما طاش" على مدار سنوات طويلة.

حيث ألزمت المحكمة ناصر القصبي بدفع مبلغ 120 ألف ريال لعبدالله السدحان، فيما ألزمت السدحان، مقابل ذلك، بالتنازل عن نصيبه في شركة "الهدف للإنتاج الإعلامي"، والاسم التجاري، والترخيص الإعلامي للقصبي.

كذلك، تضمَّن الحكم، أن يعيد السدحان للقصبي ثلاث سيارات خاصة بالشركة، وسيارة معدات، إضافة إلى وحدة الإنتاج.

مسلسل طاش ما طاش

وفي تصريح خاص لـ "الخليج 365 نت"، قال سعود الرمان، محامي الفنان ناصر القصبي: إن موكله، ومنذ بداية الخلاف، لم تكن لديه النية للاتجاه إلى القضاء، لكنَّ الطرف الآخر لم يتجاوب معه للوصول إلى حل ودي".

وأضاف "بعد أن ذهبنا إلى المحكمة، تم حل الخلاف بالصلح بين الطرفين، كما كان يرغب الفنان ناصر القصبي منذ البداية، وفق الشروط التي وضعها موكلي".

يشار إلى أن الفنان عبدالله السدحان نشر عبر حسابه الرسمي في "تويتر" تغريدة قبل أكثر من شهر حول هذا الموضوع، قال فيها: "اليوم تلقيت اتصالاً من مكتب المحامي عبدالعزيز المحيمد، يقول فيه إن الفنان النجم العظيم الرائع المبهر رفع دعوى علي، يطالب بسيارتين عندي في المزرعة موديل 82 وموديل 73 اللي عنده سطحة يجي يحملها لدبي والزايد يشيله معها.. قلة مروءة".

ويعد ناصر القصبي وعبدالله السدحان من أكثر النجوم تأثيراً في المجتمع السعودي، فقد ارتبطا فنياً منذ بدايتهما في المجال في ثمانينيات القرن الماضي، وقدَّما سوياً عديداً من الأعمال الدرامية، منها "أيام لا تنسى"، و"عودة عصويد"، و"كلنا عيال قرية"، و"طاش ما طاش" بأجزائه الـ 18، وهو العمل السعودي الأشهر في الموسم الرمضاني، كما عملا سوياً في المسرح، وقدَّما مسرحيات، منها "حمود ومحيميد"، و"تحت الكرسي"، إضافة إلى شراكتهما التجارية في شركة الهدف للإنتاج الإعلامي لسنوات طويلة.

وتوقف إنتاج أجزاء جديدة من مسلسل "طاش ما طاش"، حيث كان "طاش 18" الجزء الأخير من المسلسل، وعُرِضَ على شاشة mbc عام 2011، إذ انفصل نجماه ناصر القصبي وعبدالله السدحان فنياً بعدها حتى الآن.

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