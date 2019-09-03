محمد رمضان يحتفل بتصدر أغنية "أنساي" توب 5 الأغاني العربية للمرة السادسة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 3 سبتمبر 2019 05:45 مساءً -

عبر الفنان محمد رمضان من خلال حسابه الشخصي على "إنستقرام" عن سعادته بتصدر أغنية "أنساي" للأسبوع السادس على التوالي على منصة "أنغامي" في قائمة افضل الأغاني العربية قائلاً: "الحمدلله.. للأسبوع السادس على التوالي".

كما احتفل "رمضان الذي اقتحم عالم الغناء مؤخرًا،" بمنافسته على جائزة أفضل مطرب في أفريقيا من مؤسسة جوائز الموسيقى الأفريقية Afrima، مع عدد من نجوم الغناء في مصر والوطن العربي.

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يذكر أن أغنية "أنساي" التي جمعته مع المطرب المغربي سعد المجرد، قد تجاوزت 120 مليون مشاهدة بعد شهر واحد فقط من طرحها عبر القناة الرسمية لمحمد رمضان عبر YouTube، وهو رقم لم تحقق أيا من أغنياته السابقة في هذا الوقت القصير.

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