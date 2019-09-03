بالصور: فنانة مصرية تثير الإعجاب لشبهها بـ الملكة الحسناء

أثارت الفنانة المصرية سوسن بدر إعجاب مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بعد ما ظهرت بصورة تشبه ملكة فرعونية، على غلاف مجلة “هاربر بازار” الأميركية بنسختها العربية.

وعبرت بدر عن سعادتها بذلك، آملة أن ينال حوارها مع المجلة إعجاب محبي فنها.

ونشرت الفنانة المصرية (61 عاماً) غلاف المجلة عبر حسابها على موقع “إنستغرام”، والذي جمع وجهي الممثلة المصرية والملكة نفرتيتي، والتي يعني اسمها “الحسناء”.

وكانت بدر قد أكدت أنها تتمنى تقديم جزء ثالث من مسلسل “أبو العروسة” بعد النجاح الذى حققه الجزءان السابقان خلال الفترة الماضية، مضيفة أنها حتى الآن لم تعلم إذا كان هناك جزء قادم فعلا.