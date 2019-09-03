ترددت أنباء حول استعداد الفنانة اللبنانية إليسا، للمشاركة في موسم الرياض بحفل غنائي لها، رغم إعلانها اعتزالها الغناء.
وردت إليسا على أحد متابعيها، والذي كتب لها: ” ملكة الاحساس إليسا والهضبة عمرو دياب في موسم الرياض يوم 7 نـوفمبر ” ، قائلة: ” ليس صحيحًا ” .
وكانت إليسا قد أعلنت اعتزالها بعد الألبوم الأخير، الذي تعده حاليًا، تمهيدًا لطرحه في الأسواق.
يذكر أن إليسا أحيت حفلًا في الرياض، لأول مرة في 16 يونيو من العام الماضي، على مسرح الملك فهد الثقافي.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد اعتزالها..توضيح من إليسا بشأن حفل جديد لها بالمملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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