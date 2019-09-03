الخميس.. ياسمين علي تحيي سابع حفلاتها الغنائية بالساقية

تستضيف ساقية عبدالمنعم الصاوي، المطربة ياسمين علي لإحياء حفل غنائي علي خشبة مسرح قاعة الحكمة، وذلك يوم الخميس الموافق 12 سبتمبر الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءً.

ومن المقرر أن تقدم ياسمين خلال الحفل باقة متنوعة من أجمل الأغاني الطربية التي يحبها الجمهور، بالإضافة لبعض الأغاني الخاصة بها مثل "اتفاءلوا

بالخير، ويا بتاع الورد، ويا حب زمان".جدير بالذكر أن هذا الحفل هو السابع لياسمين علي في ساقية الصاوي، علي مدار الأربع سنوات الماضية، وقد نالت حفلاتها نجاحًا كبيرًا وأصبحت تملك شعبية واسعة.