الليلة.. فرقة الخان تحيي حفلًا غنائيًا على مسرح الساقية

تستعد فرقة الخان الموسيقية، الليلة، لإحياء حفل غنائي متميز بقيادة الفنان فادي المغربي، علي خشبة مسرح قاعة الحكمة بساقية الصاوي، في تمام الساعة السابعة

والنصف مساءً.

ومن المقرر أن يشدو أعضاء فرقه الخان بأجمل أغاني الطرب الأصيل لكبار النجوم منها "رمش عينه، مالي، مبيسألش عليا، أما براوه، يا مسافر

وحدك، تتر بوابة الحلواني، عيون القلب".جدير بالذكر أن "فرقة الخان" تأسست عام 2014، وتعتمد علي تقديم ألوان غنائية طربية متنوعة من التراث القديم ويضم الفريق مجموعة من الأصوات الشابة من المطربين.