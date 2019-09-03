شاهد.. لقاء سويدان تهاجم السوشيال ميديا وتصفها بوسائل الجفاء الاجتماعي

هاجمت الفنانة لقاء سويدان بعض الأشخاص الذين يروجون منشورات علي مواقع التواصل الاجتماعي تحرض علي نشر الجفاء الأسري، حيث وصفتها بـ"وسائل الجفاء الاجتماعي".

ووجهت لقاء، إلي متابعيها عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، بعض النصائح التي تفيد بعدم الإنسياق وراء تلك المنشورات التي تسعي إلي تمرد النساء علي أزواجهم، فكتبت: "ياريت نرجع للقيم والأخلاق اللي اتربينا عليها كل إنسان ليه دور مهم في الحياة أنا ضد بوستات الاستغناء اللي منتشرة حاليا".

تلقت لقاء سويدان الكثير من التعليقات الإيجابية التي تدعم رؤيتها وتنادي بتكثيف دور نجوم الفن والمشاهير في التوعية بشأن ما يثار بدون رقابة علي مواقع التواصل الاجتماعي.

الشهير "إنستجرام"، بعض النصائح التي تفيد بعدم الإنسياق وراء تلك المنشورات التي تسعي إلي تمرد النساء علي أزواجهم، فكتبت: "ياريت نرجع للقيم والأخلاق اللي اتربينا عليها كل إنسان ليه دور مهم في الحياة أنا ضد بوستات الاستغناء اللي منتشرة حاليا".تلقت لقاء سويدان الكثير من التعليقات الإيجابية التي تدعم رؤيتها وتنادي بتكثيف دور نجوم الفن والمشاهير في التوعية بشأن ما يثار بدون رقابة علي مواقع التواصل الاجتماعي.

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