بالصور: سروال عمرو دياب يثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي

تعرض الفنان عمرو دياب لانتقادات حادة على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب اطلالته في حفله الاخير.

فقد ارتدى عمرو سروالا يشبه ملابس أهل الريف في مصر مع تي شيرت باللون الأبيض أقرب للملابس الداخلية المعتادة في شتاء مصر، وأبدى كثيرون خوفهم من تحول الإطلالة إلى موضة تغزو الشوارع المصرية ويقتنيها الشباب والمراهقين خاصة مع قرب بداية العام الدراسي الجديد.

معجبو عمرو دافعوا عنه، وقالوا ان السروال هو من أحدث صيحات الموضة ويبلغ سعره 2600 جنيه مصري، بينما يصل ثمن التي شيرت إلي 1100 جنيه، وكلاهما من القطن الخالص وتم تصميمهما في إيطاليا وتصنعيهما في تايلاند. Advertisements الحفل جاء بمثابة ختام لسلسة حفلات عمرو دياب في الساحل الشمالي للترويج لألبومه الجديد "أنا غير"، وسينطلق بعدها في جولة خارج مصر تبدأ بحفله المنتظر في مدينة العقبة الأردنية بمسرح عاليا جولف يوم 4 أكتوبر المقبل.

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